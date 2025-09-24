< sekcia Šport
Taliani zvíťazili nad Belgičanmi 3:0 a postúpili do semifinále
Odplatili im prehru zo skupinovej fázy (2:3).
Autor TASR
Manila 24. septembra (TASR) - Talianski volejbalisti sa stali prvými semifinalistami MS na Filipínach. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali Belgičanov jasne 3:0 a odplatili im prehru zo skupinovej fázy (2:3). Obhajcovia titulu si v boji o finále zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Poľsko - Turecko.
