Taliani zvíťazili v zápase o 3. miesto nad Holandskom 3:2

Liga národov, Final Four 2022/2023



o 3. miesto /Enschede/:



Holandsko - Taliansko 2:3 (0:2)



Góly: 68. Bergwijn, 90. Wijnaldum - 6. Dimarco, 20. Frattesi, 73. Chiesa.

Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všetci Švéd.),

ŽK: Weghorst - Dimarco, Barella, Acerbi



Holandsko:

Bijlow - Dumfries, Geertruida (46. Wijnaldum), Van Dijk, Aké - Wiefer (76. Veerman), F. De Jong, Simons (63. Koopmeiners) - Malen (46. Bergwijn), Gakpo, Lang (46. Weghorst)



Taliansko:

Donnarumma - Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (74. Spinazzola) - Frattesi, Cristante, Verratti (85. Barella) - Gnonto (63. Zaniolo), Retegui (85. Pellegrini), Raspadori (63. Chiesa)

Enschede 18. júna (TASR) - Futbalisti Talianska obsadili v Lige národov 2022/2023 tretie miesto. V nedeľňajšom zápase o konečné umiestnenie zdolali v Enschede domácich Holanďanov 3:2. Taliani si zopakovali umiestnenie z ročníka 2020/2021. Liga národov vyvrcholí finálovým duelom Chorvátsko - Španielsko (20.45 SELČ).Zverenci trénera Roberta Manciniho viedli už po 20 minútach 2:0, keď sa presadili Federico Dimarco a Davide Frattesi. Domáci reprezentanti znížili v 68. minúte gólom Stevena Bergwijna, no už o štyri minúty inkasovali po individuálnej akcii Federica Chiesu. Tento gól sa ukázal ako víťazný, keďže Holanďania dokázali v záverečnom nápore už iba znížiť na konečných 2:3 gólom Georginia Wijnalduma v 90. minúte.Tón prvého polčasu udal rýchly gól Talianov, ktorí skórovali zo svojej prvej šance. V 7. minúte sa Raspadori dostal k centrovanej lopte, efektne ju posunul za seba a Dimarco zužitkoval výhodnú streleckú pozíciu - 0:1. Od 20. minúty viedli "" už 2:0. Holanďania neodvrátili ofenzívnu hrozbu, Frattesi sa dostal za ich obranu a pred brankárom Biljowom nezaváhal. Dimarco bol pri chuti a jeho ďalší nebezpečný pokus skončil v 27. minúte tesne nad bránou. Domáci v prvom polčase herne príliš nezaostávali, no dlho si nevedeli vytvoriť výraznejšiu gólovú príležitosť. Dočkali sa jej v 41. minúte, keď sa Gakpo dostal do sľubnej šance, ale minul bránu.Holanďania v druhom polčase zvýšili tempo a ofenzívnou aktivitou sa snažili o kontaktný gól. Dočkali sa ho v 69. minúte, keď Taliani odvrátili centrovanú loptu iba k Bergwijnovi, ktorý si zasekávačkou položil protihráča a strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Donnarummu. Už o štyri minúty neskôr úradujúci majstri Európy získali späť dvojgólový náskok, keď Chiesa potiahol akciu po ľavej strane, pred prihrávkou uprednostnil strelu a prekvapil Bijlowa - 1:3. "" sa naďalej snažili o návrat do zápasu, v 82. minúte sa ešte tešili predčasne. Gól Weghorsta VAR neuznal pre ofsajd, no v závere riadneho hracieho času sa Wijnaldum dostal k lopte v pokutovom území a ľavačkou prestrelil talianskeho brankára - 2:3. V nadstavenom čase Taliani premárnili príležitosť streliť štvrtý gól, keď Pellegrini nepresne zakončil prečíslenie. Holanďania sa už k príležitosti vyrovnať nedostali.