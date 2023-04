Tragédia po zápase: Talianska volejbalistka zomrela po páde z okna

Rím 13. apríla (TASR) - Osemnásťročná talianska volejbalistka Julia Itumaová tragicky zahynula po stredajšom zápase jej Novary v Istanbule v zápase Ligy majstrov. Podľa agentúry ANSA zomrela po páde z okna hotela, v ktorom bývala výprava talianskeho klubu.



Jej telo našli pod oknom vo štvrtok v ranných hodinách, niekoľko hodín po semifinálovej odvete LM, v ktorej Novara prehrala s Eczacibasi 0:3 a do boja o trofej nepostúpila. V prvom zápase zvíťazil taliansky tím doma 3:2. Klub vyjadril vo svojom stanovisku obrovský smútok z predčasnej smrti Itumaovej a vyjadril hlbokú sústrasť jej rodine.



Polícia okolnosti smrti vyšetruje. Podľa informácií tureckého denníka Hürriyet mohla mladá volejbalistka spáchať samovraždu, keď vyskočila z okna na šiestom poschodí hotela.



Itumaová, ktorá sa narodila v Miláne nigérijským rodičom, získala vlani s talianskou reprezentáciou titul na ME hráčok do 19 rokov. V klube Gorgonzola Novara pôsobila prvú sezónu.