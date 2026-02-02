< sekcia Šport
VEĽKÉ FIASKO: Domáca biatlonistka neprešla dopingovým testom na ZOH
Dištanc za pozitívny test na rovnakú látku mala v roku 2017 talianska tenista Sara Erraniová. Bývalá finalistka Roland Garros a olympijská šampiónka v štvorhre dostala trest na 10 mesiacov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 2. februára (TASR) - Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová neprešla dopingovým testom pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V pondelok o tom informovala Talianska antidopingová agentúra (NADO).
Dvadsaťštyriročnú Passlerovú dočasne suspendovali po tom, čo jej vzorka obsahovala letrozol, zakázanú látku používanú pri liečbe rakoviny prsníka. Môže takisto znižovať hladinu estrogénu. Od roku 2008 je na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Pozitívnu vzorku odhalili v teste, ktorý prebehol mimo súťažného diania. Passlerovej momentálne patrí 33. miesto v celkovom poradí Svetového pohára.
Dištanc za pozitívny test na rovnakú látku mala v roku 2017 talianska tenista Sara Erraniová. Bývalá finalistka Roland Garros a olympijská šampiónka v štvorhre dostala trest na 10 mesiacov.
Dvadsaťštyriročnú Passlerovú dočasne suspendovali po tom, čo jej vzorka obsahovala letrozol, zakázanú látku používanú pri liečbe rakoviny prsníka. Môže takisto znižovať hladinu estrogénu. Od roku 2008 je na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Pozitívnu vzorku odhalili v teste, ktorý prebehol mimo súťažného diania. Passlerovej momentálne patrí 33. miesto v celkovom poradí Svetového pohára.
Dištanc za pozitívny test na rovnakú látku mala v roku 2017 talianska tenista Sara Erraniová. Bývalá finalistka Roland Garros a olympijská šampiónka v štvorhre dostala trest na 10 mesiacov.