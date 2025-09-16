< sekcia Šport
Talianky zdolali Čínu 2:0 a postúpili do semifinále
O úvodný bod sa postarala Elisabetta Cocciarettová, ktorá zdolala Jüe Jüan 4:6, 7:5, 7:5.
Šen-čen 16. septembra (TASR) - Talianske tenistky sa prebojovali do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene. Obhajkyne titulu zvíťazili vo štvrťfinále nad Čínou 2:0. O úvodný bod sa postarala Elisabetta Cocciarettová, ktorá zdolala Jüe Jüan 4:6, 7:5, 7:5.
V druhom i treťom sete otočila z 2:5. Druhý bod pridala tímová jednotka Jasmine Paoliniová po triumfe 4:6, 7:6 (2), 6:4 nad Sin-jü Wang. V druhom dejstve prehrávala 3:5, v treťom 2:4 a 0:40, no dokázala duel zvrátiť vo svoj prospech. Talianky nastúpia v semifinále proti lepšiemu zo stredajšieho súboja medzi Španielkami a Ukrajinkami.
finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej (Šen-čen/Čína)
štvrťfinále:
Taliansko - Čína 2:0
Elisabetta Cocciarettová - Jüe Jüan 4:6, 7:5, 7:5
Jasmine Paoliniová Sin-jü Wang 4:6, 7:6 (2), 6:4
