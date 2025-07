Talianky zdolali Nórsko 2:1 a stali sa prvými semifinalistkami

ME žien vo Švajčiarsku



štvrťfinále:



Nórsko - Taliansko 1:2 (0:0)



Góly: 66. Hegerbergová - 50. a 90. Girelliová



/Taliansko postúpilo do semifinále/

Ženeva 16. júla (TASR) - Futbalistky Talianska postúpili na ME vo Švajčiarsku do semifinále. V stredajšom zápase zdolali Nórsko 2:1 a o účasť vo finále zabojujú proti úspešnejšiemu zo stretnutia medzi Švédskom a Anglickom.Pre Taliansko, ktorému zariadila triumf dvojgólová útočníčka Cristiana Girellivá v 90. minúte, je to prvý postup medzi najlepšiu štvorku od roku 1997. Pre dvojnásobné majsterky Európy z Nórska (1987, 1993) bolo štvrťfinále prvé od ME 2013, keď vo finále nestačili na Nemecko.