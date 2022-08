Talianky získali zlato vo viacboji družstiev

Športová gymnastika:



viacboj družstiev - finále:



1. Taliansko (Angela Andreoliová, Alice d'Amatová, Asia d'Amatová, Martina Maggiová, Giorgia Villaová) 165,163 b., 2. Veľká Británia (Georgia-Mae Fentová, Alice Kinsellaová, Jessica Gadirová, Jennifer Gadirová, Ondine Achampongová) 161,164, 3. Nemecko (Kim Buiová, Elisabeth Seitzová, Pauline Schäferová-Betzová, Sarah Vossová, Emma Leonie Malewskiová) 158,430, 4. Holandsko 156,464, 5. Belgicko 155,530, 6. Francúzsko 155,162





Mníchov 13. augusta (TASR) - Talianske gymnastky získali na ME v Mníchove zlato vo viacboji družstiev. S celkovým skóre 165,163 predstihli strieborné Britky (161,164) a domáce Nemky (158,430), ktoré obsadili tretie miesto.Pre Asiu d'Amatovú to bol druhý triumf v priebehu 48 hodín po individuálnom zlate vo viacboji. Spolu s ňou bola súčasťou talianskeho tímu aj bronzová Martina Maggiová. Talianky triumfovali na ME vo viacboji družstiev prvýkrát po 16 rokoch.