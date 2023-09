Talianom budú v zápase s Ukrajinou chýbať Politano a Mancini

Miláno 10. septembra (TASR) - Talianski futbaloví reprezentanti Matteo Politano a Gianluca Mancini zo zdravotných dôvodov neodohrajú kvalifikačný zápas ME 2024 proti Ukrajine, ktorý je na programe 12. septembra. Informovala o tom na svojom webe Talianska futbalová federácia (FIGC).



FIGC vo svojom vyhlásení ďalej uviedla, že útočník Politano z SSC Neapol a obranca Mancini z AS Rím si v sobotnom zápase so Severným Macedónskom (1:1) zranili stehenný sval. Tréner Luciano Spalletti, ktorý ešte pred sobotňajšou remízou v Skopje prišiel pre zranenie o útočníka Federica Chiesu z Juventusu Turín a stredopoliara Lorenza Pellegriniho z AS Rím, povolal útočníka Riccarda Orsoliniho z FC Bologna.



Taliansko sa nachádza na treťom mieste v C-skupine, tri body za Ukrajinou, ktorá je druhá a odohrala o zápas viac. Vedúce Anglicko má pred úradujúcimi majstrami Európy deväťbodový náskok, pripomenula agentúra AFP.