Talianom chýba posledný krok, Enrique bol hrdý na hráčov

Londýn 7. júla (TASR) - Futbalistov Talianska delí posledný krok od zisku vytúženého titulu majstra Európy. V utorkovom semifinále EURO 2020 zdolali Španielsko 4:2 v jedenástkovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase a po predĺžení bol stav 1:1. "Squadra azzurra" sa do finále ME dostala štvrtýkrát, vyhrať ich dokázala raz - v roku 1968 v pozícii organizátora. Na EURO 2000 v Belgicku a Holandsku a EURO 2012 v Poľsku a na Ukrajine smútila po finálových prehrách s Francúzskom a Španielskom. Viackrát sa do záverečného súboja o trofej prebojovali iba Nemci, vo finále boli šesťkrát a na konte majú rovnako ako Španielsko rekordné tri tituly.



Prvý polčas súboja so Španielskom priniesol minimum vzruchu v šestnástkach. Prím hrali zabezpečené obrany, jedinú strelu medzi žrde vyslali Španieli. Po prestávke bola vyše 57-tisícová divácka návšteva v londýnskom Wembley svedkom ofenzívnejšieho predstavenia. Taliani sa ujali vedenia po hodine hry, keď sa ich rýchla kontra začala u brankára Gianluigiho Donnarummu a gólovú bodku jej dal Federico Chiesa. Španieli vytrvali v aktívnej hre a vyrovnať sa im podarilo v 80. minúte, keď sa presadil striedajúci Alvaro Morata. V predĺžení bola "La Furia Roja" bližšie k postupu, no napokon sa dostal k slovu jedenástkový rozstrel. V ňom zlyhali zo Španielov Dani Olmo aj Morata, z Talianov jedine Manuel Locatelli v prvej sérii. Ich postup chladnokrvne spečatil motor stredovej formácie Jorginho, ktorý bude po postupe do finále ME a triumfe v Lige majstrov s Chelsea Londýn horúci favorit na zisk prestížneho individuálneho ocenenia - Zlatej lopty FIFA.



"Veľmi sa tešíme z toho, akú radosť sme dnes spravili celému Taliansku. Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas. Španieli nám robili problémy najmä tým, že mali prevahu v držaní lopty, čo nás stálo veľa síl. Vždy, keď sme sa jej zmocnili, snažili sme sa vymyslieť niečo smerom dopredu. Takto sme strelili aj gól, žiaľ, vedenie sme neudržali. Penalty sú už lotéria, po ktorej jeden tím smúti a druhý plače. Musím vyzdvihnúť charakter mužstva, ukázalo víťaznú mentalitu. Pracovať s touto partiou hráčov je pre mňa radosť a obrovská pocta," povedal Roberto Mancini, pod ktorého vedením ťahajú Taliani 33-zápasovú sériu bez prehry. Tá trvá od 10. septembra 2018, keď Taliansko naposledy prehralo 0:1 s Portugalskom v Lige národov.



Odborníci pred šampionátom radili Talianov do užšieho okruhu favoritov na celkové prvenstvo. Víťazstvá 3:0 nad Tureckom a Švajčiarskom v skupinovej fáze potvrdili, že prišli výborne pripravení. Po skalpe Walesu (1:0) išli do osemfinále z výhodného prvého miesta A-skupiny. V osemfinále si vybrali slabší deň, napriek tomu dokázali prejsť cez Rakúsko (2:1 pp). Vo štvrťfinále vyradili lídra rebríčka FIFA Belgicko (2:1) a hoci mali proti Španielsku namále, napokon sa na nich usmialo šťastie. "Pred rozstrelom som bol pokojný. Chcel som tímu pomôcť nejakým dôležitým zákrokom. Tušil som, že sa mi podarí niečo chytiť. Sme krok od splnenia nášho veľkého sna. Oddýchneme si a v nedeľu pôjdeme do nášho posledného boja. Španielsko ukázalo svoju silu a to, že ho nemožno podceňovať. My sme sa však nevzdali a po obetavom výkone sme sa dostali tam, kam sme chceli," citoval web UEFA brankára Gianluigiho Donnarummu.



Španielski futbalisti cítili, že neboli ďaleko od postupu do finále. Dominovali v držaní lopty (65:35 percent) i v strelách (16:7). Mrzieť ich mohli najmä dve nevyužité tutovky Mikela Oyarzabala. "Pred zápasom všetci pasovali Talianov do role veľkých favoritov. My sme sa im však dokázali vyrovnať a trúfam si povedať, že sme v istých úsekoch dominovali. Vypadnutie nás mrzí, zostať pred bránami finále neteší nikoho. Účinkovanie tímu na šampionáte však hodnotím pozitívne. Šancu dostali viacerí mladí hráči, pre ktorých to bola obrovská skúsenosť do ďalšej klubovej i reprezentačnej kariéry. Vrátime sa ešte lepší a silnejší. Gratulujem Taliansku k postupu do finále," vyhlásil kapitán španielskeho tímu Sergio Busquets.



Po nevydarenom vstupe do turnaja, keď iba remizovali 0:0 so Švédskom a 1:1 s Poľskom, sa Španieli "chytili" výhrou 5:0 nad Slovenskom. Ich kouč Luis Enrique mal napriek vypadnutiu pre svojich hráčov iba slová chvály. "Ak by som ich mal oznámkovať ako v škole, dostali by výbornú. Nemám dôvod ich kritizovať, zaslúžia si môj obdiv a pochvalu. Som na nich hrdý. Je mi ľúto Moratu, ktorý si trúfol ísť kopať penaltu napriek problémom so svalom. Svedčí to o jeho osobnosti, bol nesmierne dôležitou súčasťou tohto tímu. S prehrou sa musíme naučiť žiť. Ideme domov, ale s príjemným zistením, že Španielsko stále patrí medzi najlepšie tímy v Európe," dodal lodivod Španielska.



Taliani sa vo finále (nedeľa 11. júla o 21.00 SELČ vo Wembley) stretnú s víťazom stredajšieho druhého semifinále. V ňom nastúpilo domáce Anglicko proti prekvapeniu turnaja Dánsku.