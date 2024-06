Talianov po príchode do Nemecka vítali stovky priaznivcov

Hannover 11. júna (TASR) - Talianskych futbalových reprezentantov vítali stovky priaznivcov v pondelok večer po príchode do ich prechodného sídla na ME 2024 v Nemecku. Stredopoliar Nicolo Barella z Interu Miláno bol prvý z hráčov, ktorý vystúpil z lietadla po pristátí na letisku v Dortmunde. Odtiaľ mužstvo zamierilo do svojho tábora v Iserlohne.



Barella vynechal dva prípravné zápasy proti Turecku a Bosne a Hercegovine pre svalové zranenie. "Sme presvedčení, že jeho zdravotný stav mu umožní hrať," uviedol tréner Luciano Spalletti pre agentúru DPA.



Francesca Acerbiho, Giorgia Scalviniho a Domenica Berardiho z účasti na turnaji vyradilo zranenie. Sandro Tonali je suspendovaný pre nelegálne športové stávky. Obhajcovia titulu z ME 2020 odštartujú základnú časť turnaja v B-skupine v sobotu proti Albánsku. Následne odohrajú zápasy so Španielskom a Chorvátskom.