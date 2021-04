Talianska federácia nepotrestá kluby za účasť v projekte Superligy

Miláno 22. apríla (TASR) - Talianska futbalová federácia (FIGC) nepotrestá tri zainteresované kluby za ich účasť v pripravovanom projekte európskej Superligy. Juventus Turín, AC Miláno i Inter Miláno v stredu upustili od myšlienky ďalej participovať na zrode novej súťaže a uniknú aj sankciám na domácej scéne.



"Absolútne nie. Nemôžete potrestať myšlienku, ktorá sa napokon nezrealizovala," reagoval prezident FIGC Gabriele Gravina na otázku, či trojica talianskych veľkoklubov môže po svojich krokoch očakávať nejaký trest. Konzekvencie zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) však v ten istý deň nevylúčil viceprezident jej exekutívy Švéd Karl-Erik Nilsson.



Šéf talianskej federácie jedným dychom zdôraznil, že snaha elitných klubov vytvoriť vlastnú Superligu by mala byť varovaním pre futbalové hnutie. "Zdá sa, akoby sa všetko vrátilo do normálu. Ale je to výstraha, ktorá by nás mala prinútiť zamyslieť sa nad tým, že niečo nefunguje a mali by sme sa tým ďalej zaoberať. Potrebujeme opatrenia a nové návrhy, aby nenasledovali ďalšie snahy odtrhnúť sa," uviedol Gravina podľa agentúry AP.