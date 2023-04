Talianska futbalová federácia zrušila Lukakuovi trest

Miláno 23. apríla (TASR) - Talianska futbalová federácia (FIGC) zrušila kanonierovi Interu Miláno Romeluovi Lukakuovi trest na jeden zápas, ktorý dostal za vylúčenie v prvom súboji semifinále národného pohára proti Juventusu Turín (1:1). Vo svojom stanovisku uviedla, že belgický reprezentant bol terčom rasistických urážok a nie je dôvod na jeho potrestanie.



Lukaku premenil v nadstavenom čase pokutový kop a následne priložil prst k ústam ako gesto na utíšenie fanúšikov Juventusu. Tým ich však iba viac vyprovokoval a od rozhodcu za to dostal druhú žltú a teda červenú kartu. Po vylúčení by nemal nastúpiť ani v odvete, ktorá sa hrá v stredu 26. apríla.



Podľa agentúry AP však Lukaku, ktorý je tmavej farby pleti, čelil opakovaným rasistickým urážkam zo strany priaznivcov Juventusu a svojím gestom iba naznačoval, aby pokriky na jeho adresu prestali. Jeho manažéri protestovali proti suspendácii. Inter sa voči trestu odvolal, no odvolací súd jeho sťažnosť zamietol. FIGC však využila svoje právomoci a v sobotu zvrátila rozhodnutie.



"Ukázalo sa, že prišlo k vážnej rasovej diskriminácii. (Lukaku) sa stal terčom súperových fanúšikov, čo potvrdil aj vyšetrovateľ. Toto naše rozhodnutie potvrdzuje, že boj proti akejkoľvek forme rasizmu je jedným zo základných princípov športového systému," uviedla FIGC vo svojom vyhlásení.



Vedenie Juventusu už na začiatku týždňa uspelo s odvolaním voči čiastočnému uzavretiu jeho štadióna, takže v celej kauze bol jediným potrestaným práve Lukaku. Spoluhráč slovenského obrancu Milana Škriniara strelil v tejto sezóne v drese Interu sedem gólov v 25 zápasoch vo všetkých súťažiach.