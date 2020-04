Talianska liga by sa mohla hrať bez divákov až do januára

Rím 12. apríla (TASR) - Talianska futbalová Serie A sa môže hrať bez divákov až do konca januára budúceho roka. Podľa informácií z webu Mediaset je to jedna z možností, s ktorou počíta talianska vláda.



Už v sobotu minister športu Vincenzo Spadafora uviedol, že je nádej aby účastníci futbalovej Serie A by mohli začať s tréningami 4. mája. Podľa jeho slov požiadal tamojšiu futbalovú federáciu o vypracovanie protokolu na zabezpečenie bezpečnosti hráčov. To bude ale platiť len vtedy, ak sa 3. mája skončí celoštátna karanténa. Serie A sa nehrá od 9. marca.



Šírenie koronavírusu v Taliansku pozvoľna klesá. Celkovo evidujú v krajine vyše 152-tisíc pozitívne testovaných na COVID-19, vyše 10.000 ľudí infekcii podľahlo.