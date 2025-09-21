Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Talianske tenistky obhájili titul, vo finále proti USA

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Talianky získali trofej šiestykrát v histórii, predtým sa tešili aj v rokoch 2006, 2009, 2010, 2013 a 2024.

Autor TASR
Šen-čen 21. septembra (TASR) - Tenistky Talianska obhájili titul v Pohári Billie-Jean Kingovej. Vo finálovom dueli na záverečnom turnaji v čínskom Šen-čene zdolali USA, keď rozhodli už vo dvojhrách. Druhý bod pridala Jasmine Paoliniová po víťazstve nad Jessicou Pegulovou 6:4, 6:2.

Talianky získali trofej šiestykrát v histórii, predtým sa tešili aj v rokoch 2006, 2009, 2010, 2013 a 2024. Vlani zdolali vo finálovom súboji v Malage reprezentáciu Slovenska 2:0, rok predtým podľahli v Seville v súboji o titul Kanade.

O prvý bod pre obhajkyne sa v Šen-čene postarala Elisabetta Cocciarettová, ktorá zdolala Emmu Navarrovú v dvoch setoch 6:4, 6:4. V následnom súboji tímových jednotiek dominovala Paoliniová rovnako v dvoch setoch a Pegulovej dovolila uhrať iba šesť gemov.



finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Šen-čene

finále:

Taliansko - USA 2:0

Elisabetta Cocciarettová - Emma Navarrová 6:4, 6:4

Jasmine Paoliniová - Jessica Pegulová 6:4, 6:2
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia