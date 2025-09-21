< sekcia Šport
Talianske tenistky obhájili titul, vo finále proti USA
Talianky získali trofej šiestykrát v histórii, predtým sa tešili aj v rokoch 2006, 2009, 2010, 2013 a 2024.
Autor TASR
Šen-čen 21. septembra (TASR) - Tenistky Talianska obhájili titul v Pohári Billie-Jean Kingovej. Vo finálovom dueli na záverečnom turnaji v čínskom Šen-čene zdolali USA, keď rozhodli už vo dvojhrách. Druhý bod pridala Jasmine Paoliniová po víťazstve nad Jessicou Pegulovou 6:4, 6:2.
Talianky získali trofej šiestykrát v histórii, predtým sa tešili aj v rokoch 2006, 2009, 2010, 2013 a 2024. Vlani zdolali vo finálovom súboji v Malage reprezentáciu Slovenska 2:0, rok predtým podľahli v Seville v súboji o titul Kanade.
O prvý bod pre obhajkyne sa v Šen-čene postarala Elisabetta Cocciarettová, ktorá zdolala Emmu Navarrovú v dvoch setoch 6:4, 6:4. V následnom súboji tímových jednotiek dominovala Paoliniová rovnako v dvoch setoch a Pegulovej dovolila uhrať iba šesť gemov.
finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Šen-čene
finále:
Taliansko - USA 2:0
Elisabetta Cocciarettová - Emma Navarrová 6:4, 6:4
Jasmine Paoliniová - Jessica Pegulová 6:4, 6:2
