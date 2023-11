Talianske tenistky zvíťazili aj nad Nemkami, postúpili do semifinále

finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej:



D-skupina:



Taliansko - Nemecko 3:0



Martina Trevisanová - Eva Lysová 7:6 (6), 6:1



Jasmine Paoliniová - Anna-Lena Friedsamová 6:3, 6:2







B-skupina:



Austrália - Kazachstan 2:1



Storm Hunterová - Anna Danilinová 7:6 (2), 6:4



Julia Putincevová - Kimberly Birrellová 6:0, 7:5



Storm Hunterová, Ellen Perezová - Anna Danilinová, Julia Putincevová 6:1, 4:6, 10:5



Sevilla 9. novembra (TASR) - Talianske tenistky si vo štvrtok zabezpečili postup do semifinále Pohára Billie-Jean Kingovej. V D-skupine vyhrali aj svoj druhý zápas, keď o víťazstve nad Nemkami rozhodli už po dvojhrách. V B-skupine zvíťazili hráčky Austrálie nad Kazachstanom 2:1.Prvý bod pre talianske družstvo vybojovala v Seville Martina Trevisanová, ktorá zdolala Evu Lysovú 7:6 (6), 6:1. Následne si Jasmine Paoliniová poradila s Annou-Lenou Friedsamovou 6:3, 6:2. Talianky tak mali isté víťazstvo už pred záverečnou štvorhrou. D-skupinu, v ktorej predtým zdolali Francúzky 2:1, vyhrajú s plným počtom bodov. Nemky zabojujú v záverečnom zápase proti Francúzkam už len o druhé miesto v tabuľke.O postupujúcom tíme z B-skupine sa rozhodne v piatok zápasom Slovinsko - Kazachstan. Kazašky vo štvrtok podľahli Austrálii 1:2, ktorá má po dvoch zápasoch jeden bod. Austrálčanky poslala do vedenia Storm Hunterová, ktorá si za vyše dve hodiny poradila s Annou Danilinovou 7:6 (2), 6:4. Následne však Julia Putincevová zdolala Kimberly Birrellovú 6:0, 7:6 a o víťazovi rozhodla štvorhra. Tá dospela za stavu 1:1 na sety do rozhodujúceho, v ktorom Austrálčanky triumfovali 10:5.