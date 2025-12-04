< sekcia Šport
Talianski plavci vytvorili nový svetový rekord v miešanej štafete
Slováci, ktorí sa do osemčlenného finále prebojovali z poslednej možnej pozície, si oproti rozplavbám polepšili o 25 stotín.
Autor TASR,aktualizované
Lublin 4. decembra (TASR) - Talianski plavci vytvorili nový svetový rekord v miešanej štafete na 4x50 m voľný spôsob. Kvarteto Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietrová a Sara Curtisová zvíťazilo na ME v poľskom Lubline v čase 1:27,26 min. Vo finále disciplíny sa predstavila aj slovenská štvorica Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná a Teresa Ivanová, ktorá zaostala za novými majstrami Európy o 3,74 sekundy a obsadila ôsme miesto.
Slováci, ktorí sa do osemčlenného finále prebojovali z poslednej možnej pozície, si oproti rozplavbám polepšili o 25 stotín. Striebro si vybojovali Maďari, na bronzovej priečke sa umiestnila štafeta Holandska, ktorej súčasťou bola aj Marrit Steenbergenová.
Tá má za sebou skvelý deň, počas ktorého si vybojovala tri medaily. V disciplínach 100 m polohové preteky i 200 m voľný spôsob triumfovala v nových európskych rekordoch i rekordoch šampionátu. V polohovke dosiahla čas 56,26 s a pred Belgičankou Roos Vanotterdijkovou zvíťazila o 54 stotín. O hodinu a pol neskôr predviedla ďalší suverénny výkon, keď triumfovala na 200 m v.sp. v čase 1:50,33 min. Druhá Minna Abrahamová z Maďarska bola pomalšia o 1,14 s.
V rekorde ME vyhral polohové preteky na 100 m medzi mužmi švajčiarsky reprezentant Noe Ponti, ktorý dosiahol čas 50,52 s a o jedinú stotinu zdolal Francúza Maximea Grousseta. V pretekoch na 200 m v.sp. sa zo zisku zlata tešil Brit Duncan Scott, disciplínu 1500 m v.sp. ovládol Daniel Wiffen z Írska.
Slováci, ktorí sa do osemčlenného finále prebojovali z poslednej možnej pozície, si oproti rozplavbám polepšili o 25 stotín. Striebro si vybojovali Maďari, na bronzovej priečke sa umiestnila štafeta Holandska, ktorej súčasťou bola aj Marrit Steenbergenová.
Tá má za sebou skvelý deň, počas ktorého si vybojovala tri medaily. V disciplínach 100 m polohové preteky i 200 m voľný spôsob triumfovala v nových európskych rekordoch i rekordoch šampionátu. V polohovke dosiahla čas 56,26 s a pred Belgičankou Roos Vanotterdijkovou zvíťazila o 54 stotín. O hodinu a pol neskôr predviedla ďalší suverénny výkon, keď triumfovala na 200 m v.sp. v čase 1:50,33 min. Druhá Minna Abrahamová z Maďarska bola pomalšia o 1,14 s.
V rekorde ME vyhral polohové preteky na 100 m medzi mužmi švajčiarsky reprezentant Noe Ponti, ktorý dosiahol čas 50,52 s a o jedinú stotinu zdolal Francúza Maximea Grousseta. V pretekoch na 200 m v.sp. sa zo zisku zlata tešil Brit Duncan Scott, disciplínu 1500 m v.sp. ovládol Daniel Wiffen z Írska.
ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline - finále:
Muži
1500 m voľný spôsob: 1. Daniel Wiffen (Ír.) 14:13,96 min., 2. Zalan Sarkany (Maď.) 14:15,51, 3. Florian Wellbrock (Nem.) 14:19,26
100 m polohové preteky: 1. Noe Ponti (Švaj.) 50,52 s - rekord šampionátu, 2. Maxime Grousset (Fr.) 50,53, 3. Heiko Gigler (Rak.) 51,60
200 m voľný spôsob: 1. Duncan Scott 1:40,54 min., 2. Jack McMillan (obaja V.Brit.) 1:40,94, 3. Evan Bailey (Ír.) 1:41,48
Ženy
100 m polohové preteky: 1. Marrit Steenbergenová (Hol.) 56,26 s - európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Roos Vanotterdijková (Belg.) 56,80, 3. Anastasia Gorbenková (Izr.) 57,17
200 m voľný spôsob: 1. Steenbergenová 1:50,33 min. - európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Minna Abrahamová (Maď.) 1:51,47, 3. Freya Colbertová (V.Brit.) 1:51,94
Mix
4x50 voľný spôsob: 1. Taliansko (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietrová, Sara Curtisová) 1:27,26 min. - svetový rekord, európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Maďarsko 1:28,04, 3. Holandsko 1:28,42, ..., 8. SLOVENSKO (Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná, Teresa Ivanová) 1:31,00
Muži
1500 m voľný spôsob: 1. Daniel Wiffen (Ír.) 14:13,96 min., 2. Zalan Sarkany (Maď.) 14:15,51, 3. Florian Wellbrock (Nem.) 14:19,26
100 m polohové preteky: 1. Noe Ponti (Švaj.) 50,52 s - rekord šampionátu, 2. Maxime Grousset (Fr.) 50,53, 3. Heiko Gigler (Rak.) 51,60
200 m voľný spôsob: 1. Duncan Scott 1:40,54 min., 2. Jack McMillan (obaja V.Brit.) 1:40,94, 3. Evan Bailey (Ír.) 1:41,48
Ženy
100 m polohové preteky: 1. Marrit Steenbergenová (Hol.) 56,26 s - európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Roos Vanotterdijková (Belg.) 56,80, 3. Anastasia Gorbenková (Izr.) 57,17
200 m voľný spôsob: 1. Steenbergenová 1:50,33 min. - európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Minna Abrahamová (Maď.) 1:51,47, 3. Freya Colbertová (V.Brit.) 1:51,94
Mix
4x50 voľný spôsob: 1. Taliansko (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietrová, Sara Curtisová) 1:27,26 min. - svetový rekord, európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Maďarsko 1:28,04, 3. Holandsko 1:28,42, ..., 8. SLOVENSKO (Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná, Teresa Ivanová) 1:31,00