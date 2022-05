Taliansko - Kanada 1:6 - v A-skupine, budíček Kanady až v 2. časti

A-skupina (Helsinki):



Taliansko - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)



Góly: 13. Pietroniro (McNally, Frigo) - 16. Sanheim (Severson, Anderson), 29. Anderson (Mayo, Lowry), 36. Roy (Dubois, Graves), 38. Johnson (Chabot, Barzal), 43. Mayo (Comtois, Mercer), 55. Gregor (Mercer). Rozhodcovia: Dehaen (Fr.), Hansen (Nór.) - Beresford (V. Brit.), Zunde (Lot.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2616 divákov.



Taliansko: Fazio – Pietroniro, Miglioranzi, Di Perna, Spornberger, Gios, Glira, Casetti – Petan, S. Kostner, Sanna – Magnabosco, Mantenuto, Frank – McNally, Hannoun, Frigo – Traversa, D. Kostner, Deluca – Insam



Kanada: Driedger – Chabot, Whitecloud, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves – Cozens, Dubois, Roy – Sillinger, Lowry, Anderson – Johnson, Barzal, Batherson – Gregor, Mercer, Comtois – Geekie



Helsinki 15. mája (TASR) - Hokejisti Kanady si na MS vo Fínsku pripísali na konto druhé víťazstvo. V nedeľu potvrdili v A-skupine v Helsinkách pozíciu jasného favorita triumfom nad Talianskom 6:1, hoci po vlažnom úvode sa vedenia ujali až krátko pred polovicou zápasu. Kanaďania figurujú priebežne na čele tabuľky s plným počtom šiestich bodov, Taliani majú na konte nulu.Kanaďania začali proti totálnemu outsiderovi mimoriadne rozpačito, prvú tretinu odkorčuľovali na pol plynu a z letargie ich musel prebudiť až inkasovaný gól v 13. minúte. Talianov poslal senzačne do vedenia Pietroniro a o chvíľu neskôr mohol zvýšiť na 2:0 vo veľkej príležitosti Hannoun. Aspoň remízový stav pre Kanadu pred prvou prestávkou potom zariadil delovkou od modrej čiary Sanheim, no "javorové listy" hrali hlboko pod svoje možnosti. Taliani na čele s brankárom Faziom držali nerozhodný stav takmer do polovice stretnutia, až v 29. minúte poslal zámorský tím prvýkrát do vedenia Anderson šikovným tečom po nahodení Maya od modrej. Ešte do konca druhej časti zvýraznili náskok Kanady na 4:1 gólmi Roy a Johnson. V prostrednej časť už Kanaďania dominovali, vyhrali ju o tri góly a na začiatku tretej pridal piaty zásah tímu Mayo. Víťazstvo kanady spečatil v 55. minúte pri vlastnom oslabení Gregor.