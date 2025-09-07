< sekcia Šport
Taliansko nestačilo na Slovinsko v osemfinále, Dončič so 42 bodmi
Basketbalisti Slovinska postúpili do štvrťfinále ME v Rige.
Autor TASR
Riga 7. septembra (TASR) - Basketbalisti Slovinska postúpili do štvrťfinále ME v Rige. V nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Talianskom 84:77. K triumfu ich nasmeroval najmä hviezdny krídelník Luka Dončič, ktorý nazbieral 42 bodov a 10 doskokov. V ďalšej fáze turnaja sa stretnú s Nemcami, ktorí v osemfinále triumfovali nad Portugalskom 85:58.
Reprezentanti Gruzínska zvíťazili v osemfinálovom zápase nad favorizovaným Francúzskom 80:70. V súboji o postup medzi najlepšiu štvorku sa stretnú s Fínmi, ktorí v sobotňajšom osemfinále nečakane zdolali Srbov 92:86.
Do štvrťfinále postúpili aj reprezentanti Poľska, ktorí v úvodnom nedeľňajšom osemfinále zdolali Bosnu a Hercegovinu 80:72. V súboji proti Turecku sa pokúsia nadviazať na semifinálovú účasť spred troch rokov.
ME basketbalistov - osemfinále:
Poľsko - Bosna a Hercegovina 80:72 (40:44)
Najviac bodov: Loyd 28, Ponitka 19 (11 doskokov), Sokolowski 10 - Nurkič 20, Roberson 19, Atič, Gegič a Lazič všetci po 8
Francúzsko - Gruzínsko 70:80 (37:38)
najviac bodov: Francisco 14, Yabusele 21, Jaiteh 10 - Baldwin a Shengelia po 24, Mamukelašvilli 14 (11 doskokov)
Taliansko - Slovinsko 77:84 (40:50)
najviac bodov: Fontecchio 22, Niang 12, Gallinari 10 - Dončič 42 (10 doskokov), Prepelič 11, Nikolič a Omič po 7
