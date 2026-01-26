< sekcia Šport
Taliansko nominovalo na domáce hry rekordných 196 športovcov
Najmladšou členkou talianskeho tímu je lyžiarka Giada D'Antoniová (16 rokov), najstarší je 45-ročný snoubordista Roland Fischnaller, ktorého čaká siedma účasť na olympiáde za sebou.
Autor TASR
Rím 26. januára (TASR) - Taliansko nominovalo na nadchádzajúce ZOH na domácej pôde v Miláne a Cortine d'Ampezzo rekordných 196 športovcov. Doteraz najviac účastníkov na ZOH mala krajina na predchádzajúcich domácich hrách v Turíne 2006, kde ich štartovalo 184.
V nominácii tentoraz figuruje 103 mužov a 93 žien. Najväčšie nádeje vzbudzuje účasť rýchlokorčuliarky Arianny Fontanovej, alpských lyžiarov Federicy Brignoneovej, Sofii Goggiovej a Giovanniho Franzoniho, biatlonistky Dorothey Wiererovej či curlerov Stefanie Constantiniovej a Amosa Mosanera.
Najmladšou členkou talianskeho tímu je lyžiarka Giada D'Antoniová (16 rokov), najstarší je 45-ročný snoubordista Roland Fischnaller, ktorého čaká siedma účasť na olympiáde za sebou. Šiestykrát sa pod piatimi kruhmi predstaví 35-ročná Fontanová, ktorá je s 11 olympijskými medailami rekordérkou Talianska na ZOH. Piaty raz budú na olympiáde štartovať lyžiari Christof Innerhofer, Dominik Paris a Brignoneová, pripomenula agentúra AP.
