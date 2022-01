Taliansko odsúhlasilo nový covidový protokol pre vrcholové súťaže

Miláno 12. januára (TASR) - Talianska vláda sa v stredu uzniesla na novom covidovom protokole, ktorý by mal platiť pre všetky profesionálne športové súťaže v krajine. V piatok ho má schváliť Talianska najvyššia zdravotná komisia (CTS).



Pokiaľ bude mať na základe nových pravidiel 35 percent hráčov niektorého tímu pozitívny test na koronavírus, zápas sa nebude môcť odohrať. Vláda sa rozhodla zaviesť protokol v spolupráci s regionálnymi zdravotníckymi orgánmi po tom, ako pribúdajú prípady nákazy vo viacerých kluboch futbalovej Serie A. V riadnom termíne sa zatiaľ neodohrali stretnutia FC Bologna - Inter Miláno, Atalanta Bergamo - FC Turín, US Salernitana - FC Benátky a ACF Fiorentina - Udinese Calcio.



Kurióznu situáciu zažili pred týždňom hráči Interu Miláno, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Hráči úradujúceho majstra sa dostavili na štadión do Bologne a prítomný bol aj rozhodca, ktorý duel oficiálne ukončil až 45 minút po stanovenom termíne začiatku, keďže sa neukázali hráči domáceho tímu.



"Je to zmätok, riešime abnormálnu situáciu. Zdravotnícke orgány rozhodli svojvoľne o zrušení zápasov a sme svedkami zvláštnych vecí," povedal podľa agentúry AP športový riaditeľ Interu Miláno Giuseppe Marotta.