Taliansko prekonalo svoj rekord v počte medailí a splnilo cieľ

Dorothea Wiererová z Talianska podpisuje autogramy po zisku zlatej medaily v biatlone v disciplíne 10 km stíhanie žien na Zimných olympijských hrách 2026 v Anterselva v Taliansku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Predchádzajúci taliansky rekord pochádzal z roku 1994 z Lillehammeru, kde Taliansko získalo sedem zlatých a celkovo 20 medailí.

Miláno 15. februára (TASR) - Taliansko prekonalo svoj vlastný rekord v počte medailí na ZOH ešte pred začiatkom druhého týždňa domácich hier. Vďaka zlatým triumfom lyžiarky Federicy Brignoneovej v obrovskom slalome a biatlonistky Lisy Vittozziovej v nedeľných stíhacích pretekoch, ako aj striebru tímu v snoubordkrose a bronzu v štafete v behu na lyžiach, má hostiteľská krajina na ZOH 2026 na konte už 22 medailí, z toho osem zlatých.

Predchádzajúci taliansky rekord pochádzal z roku 1994 z Lillehammeru, kde Taliansko získalo sedem zlatých a celkovo 20 medailí. Taliansky národný olympijský výbor si pred začiatkom hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo stanovil cieľ získať 19 medailí. V medailovom poradí sú hostitelia v polovici hier na druhom mieste za Nórskom. Informácie priniesla agentúra DPA.
