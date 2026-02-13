Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Šport

Taliansko - Slovensko 0:0 po 1. tretine zápasu B-skupiny

.
Na snímke uprostred Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 13. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenskí hokejisti nastúpili od 12.10 h proti domácemu Taliansku na svoj druhý zápas v základnej B-skupine ZOH v bránke so Stanislavom Škorvánkom.

Autor TASR
,aktualizované 
Miláno 13. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti hrali proti domácemu Taliansku nerozhodne 0:0 po 1. tretine piatkového zápasu základnej B-skupiny na ZOH.

Slovenskí hokejisti nastúpili od 12.10 h proti domácemu Taliansku na svoj druhý zápas v základnej B-skupine ZOH v bránke so Stanislavom Škorvánkom. Bola to pre neho olympijská premiéra. Samuel Hlavaj, ktorý vychytal víťazstvo proti Fínsku (4:1), bol pripravený na striedačke. Tréneri nechali formácie v rovnakom zložení, zmena nastala iba na pozícii siedmeho obrancu, ktorú zaujal Patrik Koch.

Obranca Michal Ivan, útočník Peter Cehlárik a brankár Adam Gajan sa nevošli do zostavy.




ZOH 2026, B-skupina

Taliansko - SLOVENSKO 0:0 po 1. tretine

Taliansko: Fadani – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – De Luca, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Kostner, Morini

Slovensko: Škorvánek – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1