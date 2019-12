Paris slávil v Bormiu víťazné double a je nový líder seriálu

Výsledky zjazdu SP mužov v Bormiu:



1. Dominik Paris (Tal.) 1:55,37, 2. Urs Kryenbühl (Švajč.) +0,08, 3. Beat Feuz (Švajč.) +0,26, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,73, 5. Matthias Mayer (Rak.) +0,84, 6. Niels Hintermann (Švajč.) +0,88, 7. Johan Clarey (Fr.) +1,09, 8. Adrien Theaux (Fr.) +1,40, 9. Maxence Muzaton (Fr.) +1,53, 10. Vincent Kriechmayr (Rak.) +1,61



Celkové poradie SP (po 13 súťažiach):



1. Paris 449, 2. Kilde 394, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 379, 4. Mayer 362, 5. Feuz 361, 6. Kriechmayr 338... 115. Adam ŽAMPA (SR) 4



Zjazd (4):



1. Paris 304, 2. Feuz 300, 3. Clarey 162, 4. Kilde 158, 5. Mayer 150, 6. Kriechmayr 142

Bormio 28. decembra (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris slávil na domácom svahu v Bormiu v priebehu 24 hodín víťazné double. Po triumfe v piatkovom zjazde Svetového pohára nenašiel premožiteľa ani v sobotňajších pretekoch, keď na Stelviu predstihol o osem stotín Švajčiara Ursa Krienbühla. Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo celkového poradia prestížneho seriálu pred Nóra Henrika Kristoffersena.Tretí skončil so stratou 26 stotín Krienbühlov krajan Beat Feuz. Paris vyhral medzisviatočný zjazd v Bormiu už piatykrát v kariére, čo sa ešte nikomu nepodarilo.V sobotu si pripísal na konto celkovo 18. triumf v SP, 14. v kráľovskej alpskej disciplíne. V jej priebežnej klasifikácii sa vyšvihol na čelo o štyri body pred Feuza. Obhajca malého glóbusu bol v Bormiu dvakrát na pódiu napriek tomu, že jazdil so zraneným prstom, ktorý si zlomil vo Val Gardene.Sobotňajšie preteky museli na 15 minút prerušiť po páde Hannesa Reichelta. Rakúsky rutinér v hornej časti trate stratil kontrolu nad svojimi lyžami a skončil v ochrannej sieti. So zraneniami kolena ho museli previesť vrtuľníkom do nemocnice. Súťaž nedokončil ani jeho krajan Max Franz.