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Taliansko stiahlo podporu pre Infantina: Budeme spolupracovať s UEFA

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Na snímke Gianni Infantino. Foto: TASR/AP

Podporu Infantinovi, ktorý sa plánuje budúci rok uchádzať o znovuzvolenie na čele riadiaceho orgánu svetového futbalu, už okrem Talianska stiahli viaceré európske krajiny.

Autor TASR
Rím 26. augusta (TASR) - Talianska futbalová federácia (FIGC) sa pridala k zoznamu krajín, ktoré stiahli podporu pre prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina v dôsledku kontroverzného neúspešného pokusu predať podiely na majstrovstvách sveta súkromným investorom.

„Cieľom tohto rozhodnutia je jasne a transparentne vyjadriť postoj FIGC k nedávnym iniciatívam prezidenta FIFA týkajúcim sa riadenia a rozvoja medzinárodných súťaží. Budeme naďalej spolupracovať s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a ostatnými európskymi federáciami na presadzovaní vízie futbalu založenej na zásluhovosti, solidarite, udržateľnosti a kľúčovej úlohe fanúšikov,“ citovala vyhlásenie FIGC agentúra AFP.

Podporu Infantinovi, ktorý sa plánuje budúci rok uchádzať o znovuzvolenie na čele riadiaceho orgánu svetového futbalu, už okrem Talianska stiahli viaceré európske krajiny vrátane Anglicka, Írska, Walesu či Škótska.
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