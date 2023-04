Taliansko zakázalo fanúšikom Feyenoordu vstup na štadión v Ríme

Rím 1. apríla (TASR) - Futbalistov Feyenoordu Rotterdam nebudú môcť naživo podporiť ich fanúšikovia v odvetnom zápase štvrťfinále Európskej ligy na pôde AS Rím (20. apríla). Talianske ministerstvo vnútra im neumožní vstup na Stadio Olimpico.



Podľa talianskych médií urobilo ministerstvo toto rozhodnutie na základe násilného správania sa fanúšikov Feyenoordu v predchádzajúcich stretnutiach a na základe udalostí sprevádzajúcich osemfinále Ligy majstrov medzi SSC Neapol a Eintrachtom Franfurt. Podľa policajnej hovorkyne ešte ministerstvo nezverejnilo príslušný dekrét, no na politickej úrovni už bol padol verdikt, informovala agentúra DPA.



Priaznivci holandského klubu sa postarali o výtržnosti v dueli s AS v Ríme v roku 2015, polícia vtedy zatkla 25 osôb. Násilnosti sprevádzali aj vlaňajšie finále Európskej konferenčnej ligy v Tirane, v ktorom "vlci" triumfovali nad Feyenoordom 1:0.



Prvý duel štvrťfinále EL je na programe 13. apríla v Rotterdame. Dres Feyenoordu oblieka aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.