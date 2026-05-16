Taliansko zvíťazilo v zápase s Kanadou 0:6
Taliani sa v druhom zápase na turnaji predstavia v nedeľu o 12.20 h proti Slovensku, zámorský výber čaká ďalší duel po dni voľna v pondelok o 16.20 proti Dánsku.
Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Hokejisti Kanady si na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku pripísali druhé víťazstvo. Po zvládnutom zápase so Švédskom (5:3) zdolali v sobotu v B-skupine vo Fribourgu aj outsidera z Talianska 6:0. Ich triumf režíroval najmä kapitán Macklin Celebrini, strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/ wr hm ms
MS v hokej 2026 - B-skupina /Fribourg/
Taliansko - Kanada 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Góly: 10. Holloway (Tavares, O'Reilly), 11. Minten (Brown, Mateychuk), 17. Celebrini (Martone, Nurse), 23. Celebrini (Cozens, Crosby), 39. Bouchard (Celebrini, Vilardi), 39. O'Reilly (Tavares, Holloway). Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6455 divákov.
Taliansko: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Purdeller, Bradley, De Luca – DiGiacinto, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Misley, Mantinger
Kanada: Talbot – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Ryan O'Reilly, útočník Kanady: „Myslím si, že to bol pre nás dobrý zápas. Deň po dni sa cítime pohodlnejšie, zvykáme si na náš systém. Švédsko a Taliansko sú, samozrejme, odlišné tímy, ale Taliani hrali tvrdo. Urobili sme veľa dobrých vecí, môžeme na nich stavať.“
Phil Pietroniro, obranca Talianska a bývalý hráč Dukly Trenčín: „Myslím si, že sme hrali celkom dobre. Nedostali sme žiadne lacné góly, celkovo sme hrali solídne, nakoľko máme nových hráčov v zostave. Máme iný tím ako ten, ktorý sme mali na olympiáde, ale snažíme sa to zvládnuť. Je to dlhý turnaj a musíme si byť istí, že sa v každom zápase zlepšujeme. To je náš hlavný cieľ. Vždy keď hráte proti Kanade, je to zábava. Chceme ukázať, že s nimi vieme hrať a za tento zápas máme byť na čo hrdí.“
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Česko 1 1 0 0 0 4:1 3
3. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3
4. Slovinsko 0 0 0 0 0 0:0 0
--------------------------------
5. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0
6. Švédsko 1 0 0 0 1 3:5 0
7. Dánsko 1 0 0 0 1 1:4 0
8. Taliansko 1 0 0 0 1 0:6 0
