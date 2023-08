Taliansku reprezentáciu by mohli viesť Spalletti alebo Conte

Rím 14. augusta (TASR) - Po prekvapivom odstúpení Roberta Manciniho z postu reprezentačného trénera Talianska hľadá tamojšia futbalová federácia (FIGC) nástupcu. Hlavným kandidátom je podľa talianskych médií bývalý kormidelník SSC Neapol Luciano Spalletti. Športové noviny Gazzetta dello Sport v pondelok špekulovali aj o tom, že kormidlo národného tímu by mohol prevziať Antonio Conte.



Päťdesiatosemročný Mancini v sobotu večer rezignoval po piatich rokoch na tejto pozícii. Uviedol, že sa tak urobil po osobnom rozhodnutí. Taliansko v roku 2021 doviedol k titulu majstrov Európy. Na jeho odchod nebol taliansky futbal pripravený, Gazzetta dello Sport dokonca napísala o "jednom z najabsurdnejších dní v našej futbalovej histórii."



V kvalifikácii o ME 2024 má Taliansko na konte tri body z dvoch zápasov a je tretie vo svojej skupine. Už v septembri nastúpi proti Severnému Macedónsku a Ukrajine. Vzhľadom na toto dôležité obdobie chce zväz už čoskoro oznámiť meno nového reprezentačného trénera. Spalletti po zisku titulu s Neapolom oznámil, že si dá pauzu. Vyjadril sa vtedy aj k otázke, či by chcel niekedy viesť národný tím: "Trénovať národný tím by bolo veľmi atraktívne."



Conte popri Juventuse, Interi Miláno, Chelsea a Tottenhame, trénoval národný tím v rokoch 2014 až 2016. Podľa zdroja má veľký záujem o návrat na reprezentačnú lavičku.