< sekcia Šport
Taliansky cyklista Bonaldo zomrel po kolapse vo veku 25 rokov
Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti.
Autor TASR
Rím 24. októbra (TASR) - Vo veku 25 rokov zomrel v piatok taliansky cyklista Kevin Bonaldo. Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti.
Po zástave srdca dostal okamžitú zdravotnícku pomoc a v nemocnici následne ležal v umelom spánku. Podľa agentúry AP sa jeho stav najprv zlepšoval, no počas uplynulej noci sa opäť zhoršil. Talian napokon svoj viac ako mesiac trvajúci boj o život prehral, v ranných hodinách zomrel v nemocnici vo Vicenze.
Po zástave srdca dostal okamžitú zdravotnícku pomoc a v nemocnici následne ležal v umelom spánku. Podľa agentúry AP sa jeho stav najprv zlepšoval, no počas uplynulej noci sa opäť zhoršil. Talian napokon svoj viac ako mesiac trvajúci boj o život prehral, v ranných hodinách zomrel v nemocnici vo Vicenze.