Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Šport

Taliansky cyklista Bonaldo zomrel po kolapse vo veku 25 rokov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti.

Autor TASR
Rím 24. októbra (TASR) - Vo veku 25 rokov zomrel v piatok taliansky cyklista Kevin Bonaldo. Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti.

Po zástave srdca dostal okamžitú zdravotnícku pomoc a v nemocnici následne ležal v umelom spánku. Podľa agentúry AP sa jeho stav najprv zlepšoval, no počas uplynulej noci sa opäť zhoršil. Talian napokon svoj viac ako mesiac trvajúci boj o život prehral, v ranných hodinách zomrel v nemocnici vo Vicenze.
.

Neprehliadnite

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP