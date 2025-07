Taliansky cyklista Milan zvíťazil v 17. etape Tour de France

Valence 23. júla (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil v stredajšej 17. etape 112. ročníka Tour de France. Jazdec stajne WorldTeam Lidl–Trek sa presadil v záverečnom špurte. Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Tadej Pogačar zo SAE Team Emirates s náskokom 4:15 minúty pred Jonasom Vingegaardom z Dánska (Visma – Lease a Bike).



Profil stredajšej zvlnenej etapy ponúkal príležitosť k únikom, pokúsila sa oň štvorica Jonas Abrahamsen, Vincenzo Albanese, Mathieu Burgaudeau a Quentin Pacher. Vypracovali si náskok dve a pol minúty, no ten sa vzápätí scvrkol na 40 sekúnd po tom, ako sa v pelotóne opreli do pedálov jazdci Ineosu pred stúpaním na Col du Pertius. Potom sa však zvoľnilo a pred druhou vrchárskou prémiou náskok štvorice opäť narástol.



Neskôr sa za nimi vydal Wout van Aert, ale Belgičanovi chýbala energia a onedlho spadol opäť do balíka. Pelotón zvyšoval tempo napriek tomu, že začalo pršať a podmienky neboli ideálne, 18 kilometrov pred cieľom mal manko 30 sekúnd. Z vedúcej štvorice si ešte vystúpil Abrahamsen, ale jeho náskok postupne klesal a balík ho napokon pohltil 4,2 kilometrov pred cieľom.



Záver poznačil pád viacerých favoritov, na zemi zostali Biniam Ghirmay, či český šprintér Pavel Bittner. V malej skupinke mal napokon Milan najviac síl a pripísal si druhý triumf na tohtoročnej Tour.



Vo štvrtok čaká na cyklistov horská etapa s dĺžkou 171 km a vedie z Vif do známeho zimného strediska Courchevelu so záverečným stúpaním na Col de la Loze. V hre bude 80 bodov pre súťaž vrchárov.