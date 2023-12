Taliansky futbalista Chiellini odohral možno posledný duel

Los Angeles 10. decembra (TASR) - Taliansky futbalista Giorgio Chiellini uvažuje o ukončení svojej profesionálnej kariéry. Tridsaťdeväťročný obranca FC Los Angeles pripustil, že sobotný finálový zápas Major League Soccer (MLS) proti Columbusu Crew (1:2) mohol byť jeho posledný.



"Musím sa vrátiť do Talianska a urobiť konečné rozhodnutie. Bola to krásna cesta, avšak toto mohol byť môj posledný zápas. Nechcem však urobiť unáhlené rozhodnutie a potom zmeniť svoj názor," uviedol Chiellini podľa portálu football-italia.net.



Chiellini prišiel do LAFC v lete 2022 po skončení zmluvy s Juventusom. V Turíne strávil 18 rokov a v 561 vystúpeniach v drese "Starej dámy" strelil 36 gólov. Zároveň je jeden z najúspešnejších hráčov v histórii Juventusu, získal deväť titulov v Serii A za sebou, jeden v Serii B, päť v Coppa Italia i talianskom Superpohári. V minulej sezóne triumfoval aj v MLS.