Taliansky hokejový reprezentant Hannoun posilnil Spišskú Novú Ves

Spišská Nová Ves 2. júna (TASR) - Do kádra hokejistov extraligového vicemajstra HK Spišská Nová Ves pribudol taliansky útočník Dante Hannoun. Uplynulé tri sezóny pôsobil v tíme Val Pusteria, ktorý účinkuje v nadnárodnej Ice Hockey League. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Dvadsaťpäťročný Hannoun odohral v uplynulej sezóne 50 zápasov s bilanciou (10+25). "Sme radi, že sme sa dohodli s Dantem na spolupráci. Ide o talianskeho reprezentanta, ktorý sa narodil a vyrastal v Kanade. Postavou je síce nižší, no o to viac výborný korčuliar s kreatívnym myslením. Dokáže alternovať na pozícii centra, no my s ním počítame na krídle. Rátame s ním do presilových hier, kde by mal plniť rolu tvorcu a vytvárať pozície na skórovanie pre svojich spoluhráčov. Z viacerých strán sme na neho dostali výborné referencie. Jedným z hráčov, ktorý nám ho odporučil, je náš bývalý útočník Olivier Archambault, ktorý s ním hrával pred dvoma rokmi. Po dôslednom skautingu s našim trénerom O´Learym sme sa rozhodli angažovať ho. Verím, že sa mu bude dariť v našom drese a prajem mu veľa šťastia v nasledujúcej sezóne," uviedol Richard Rapáč, generálny manažér HK Spišská Nová Ves.



Hannoun sa zúčastnil na MS 2022 vo Fínsku. V drese Talianska nastúpil na sedem stretnutí, v ktorých nazbieral päť bodov za gól a štyri prihrávky. Taliani na šampionáte nezískali ani jedno víťazstvo a opustili elitnú kategóriu.