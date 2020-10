Taliansky minister športu: Ronaldo mohol porušiť karanténne pravidlá

Rím 15. októbra (TASR) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo možno porušil protipandemický protokol, keď cestoval na reprezentačný zraz. V tom čase bol totiž jeho klubu Juventus Turín v izolácii. Vo štvrtok to vyhlásil taliansky minister športu Vincenzo Spadafora.



Ronaldo sa už vrátil do Turína, kde dokončí domácu karanténu po tom, čo mal pozitívny test na koronavírus a nemohol nastúpiť za národný tím v stredajšom dueli Ligy národov proti Švédsku (3:0). V predchádzajúcich dvoch zápasoch v príprave proti Španielsku (0:0) a v LN na ihrisku Francúzska (0:0) však hral. Ronaldo odletel z Lisabonu do Turína súkromným lietadlom v sprievode medicínskeho personálu a sanitka ho následne previezla do jeho rezidencie, kde bude pokračovať v izolácii.



Spadaforovi však vadí, že vôbec odišiel na reprezentačný zraz v čase, keď boli ostatní hráči Juventusu v izolácii. Dvaja zamestnanci klubu totiž mali predtým pozitívne testy. Portugalskému kanonierovi teraz hrozí pokuta za porušenie pravidiel. "Áno, myslím si, že je to tak, ak nemal žiadne špecifické povolenie od zdravotníckych orgánov. Ak je tu niekto, kto si neváži tieto opatrenia, tak vznikajú prípady, ktoré čítame v správach," uviedol Spadafora pre Radio Uno.



Momentálne je celý tím Juventusu opäť v karanténe, keďže v stredu mal pozitívny test Američan Weston McKennie, informovala agentúra AFP.



Ronaldo i McKennie musia stráviť v izolácii desať dní a potom prejsť ďalším testom na koronavírus. Portugalčan tak vynechá sobotňajší zápas talianskej Serie A na pôde Crotone i budúcotýždňový úvodný duel skupinovej fázy Ligy majstrov proti Dynamu Kyjev.