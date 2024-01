Taliansky obranca Bonucci podpísal zmluvu s Fenerbahce Istanbul

Istanbul 11. januára (TASR) - Taliansky futbalista Leonardo Bonucci vo štvrtok posilnil Fenerbahce Istanbul. S lídrom tureckej ligy sa dohodol na zmluve do konca sezóny.



Tridsaťšesťročný obranca zmenil klub už po štyroch mesiacoch, keď pôsobil v Unione Berlín. Pred príchodom do hlavného mesta Nemecka si obliekal dres Juventusu Turín, hrával aj za AC Miláno, Bari a dávnejšie aj za Inter Miláno, Treviso a Pisu.



Bonucci bol kapitán talianskej reprezentácie pod vedením bývalého kormidelníka Roberta Manciniho. Za národný tím odohral 121 zápasov, strelil osem gólov a v roku 2021 získal so svojou krajinou titul na ME. "Skúsený obranca bude obliekať dres Fenerbahce do konca sezóny 2023/24," potvrdil klub podľa agentúry AFP.



Turecký tím dúfa, že Bonucciho príchod mu pomôže získať prvý titul v lige od roku 2014. Hráč na sociálnych sieťach naznačil, že táto sezóna bude pravdepodobne jeho posledná hráčska.