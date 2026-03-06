< sekcia Šport
Taliansky prezident Mattarella otvoril hry v Miláne a Cortine
Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v amfiteátri vo Verone, kde prebehol aj záverečný ceremoniál ZOH 2026.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Verona 6. marca (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella v piatok slávnostne otvoril XIV. Zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v amfiteátri vo Verone, kde prebehol aj záverečný ceremoniál ZOH 2026. Slovenským vlajkonosičom bol paraalpský lyžiar Miroslav Haraus.
Na podujatí sa zúčastní rekordných 612 parašportovcov z 56 krajín. Slovenská výprava má 58 členov v šiestich športoch, čo je historicky najviac v rámci ZPH. Svojou prítomnosťou ich priamo na slávnostnom otvorení podporil aj prezident SR Peter Pellegrini. Slovensko zároveň v priestoroch Casa Verona usporiadalo svoj národný deň spolu s dvoma výstavnými expozíciami – výstavou „30 rokov Slovenského paralympijského výboru“ a výstavou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Snow/Ice/Trophies“, venovanej zimným športom.
Prvýkrát budú mať Slováci zastúpenie vo všetkých športoch v rámci programu - v parahokeji, curlingu na vozíku, parabiatlone, parabežeckom lyžovaní, parasnoubordingu a paraalpskom lyžovaní. Pokúsia sa nadviazať na Peking 2022, kde získali tri zlaté a tri bronzové medaily. Prvé medailové rozhodnutia na ZPH 26 sú na programe v sobotu 7. marca, záverečný deň súťaží je v nedeľu 15. marca.
Otvárací ceremoniál poznačila neúčasť viacerých športovcov. Členovia výpravy Českej republiky, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Ukrajiny nenastúpili na znamenie protestu proti účasti ruských a bieloruských športovcov na podujatí pod vlastnou vlajkou. Viaceré ďalšie výpravy nemali na ceremoniáli zastúpenie z logistických dôvodov, keďže v sobotu ich športovcov čakali súťaže vo vzdialených strediskách. Jediný prihlásený Iránec sa na hry nedokázal dostaviť pre konflikt na Blízkom východe.
Na podujatí sa zúčastní rekordných 612 parašportovcov z 56 krajín. Slovenská výprava má 58 členov v šiestich športoch, čo je historicky najviac v rámci ZPH. Svojou prítomnosťou ich priamo na slávnostnom otvorení podporil aj prezident SR Peter Pellegrini. Slovensko zároveň v priestoroch Casa Verona usporiadalo svoj národný deň spolu s dvoma výstavnými expozíciami – výstavou „30 rokov Slovenského paralympijského výboru“ a výstavou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Snow/Ice/Trophies“, venovanej zimným športom.
Prvýkrát budú mať Slováci zastúpenie vo všetkých športoch v rámci programu - v parahokeji, curlingu na vozíku, parabiatlone, parabežeckom lyžovaní, parasnoubordingu a paraalpskom lyžovaní. Pokúsia sa nadviazať na Peking 2022, kde získali tri zlaté a tri bronzové medaily. Prvé medailové rozhodnutia na ZPH 26 sú na programe v sobotu 7. marca, záverečný deň súťaží je v nedeľu 15. marca.
Otvárací ceremoniál poznačila neúčasť viacerých športovcov. Členovia výpravy Českej republiky, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Ukrajiny nenastúpili na znamenie protestu proti účasti ruských a bieloruských športovcov na podujatí pod vlastnou vlajkou. Viaceré ďalšie výpravy nemali na ceremoniáli zastúpenie z logistických dôvodov, keďže v sobotu ich športovcov čakali súťaže vo vzdialených strediskách. Jediný prihlásený Iránec sa na hry nedokázal dostaviť pre konflikt na Blízkom východe.