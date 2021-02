Taliansky reprezentačný stredopoliar Zaniolo opäť trénuje

Rím 23. februára (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Nicolo Zaniolo sa po dlhodobých zraneniach opäť vrátil do individuálneho tréningu. Dvadsaťjedenročný stredopoliar AS Rím o tom informoval na Instagrame.



"Reštart. Chýbali ste mi," napísal pod fotkou z tréningu na sociálnej sieti. Zaniolo vynechal sedem mesiacov v prvej polovici minulého roka, keď si roztrhol väzy v pravom kolene. Po návrate nastúpil v reprezentačnom zápase v Lige národov v septembri proti Holandsku a roztrhol si v ňom pre zmenu väzy v ľavom kolene. Operovali ho v Rakúsku. Hráč teraz dúfa, že sa stihne dať zdravotne do poriadku a vybojuje si nomináciu na EURO 2020. Za Taliansko doteraz nastúpil v siedmich zápasoch a strelil v nich dva góly. Informovala agentúra AFP.