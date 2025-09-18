< sekcia Šport
Taliansky Superpohár sa bude hrať opäť v Saudskej Arábii
Autor TASR
Rím 17. septembra (TASR) - Taliansky futbalový Superpohár sa bude hrať šiestykrát v histórii v Saudskej Arábii. Uskutoční sa za účasti štyroch tímov v decembri v Rijáde. V stredu to potvrdilo vedenie talianskej najvyššej súťaže.
Od roku 2024 sa hrá taliansky Superpohár so štyrmi tímami vo formáte so semifinálovými zápasmi a finálovým súbojom. V tomto roku sa v Saudskej Arábii predstavia SSC Neapol (majster Serie A), Inter Miláno (vicemajster), FC Bologna (víťaz Talianskeho pohára) a AC Miláno (finalista pohára a obhajca trofeje v Superpohári).
