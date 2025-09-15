Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taliansky zjazdár Franzoso zomrel po páde v Čile

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Franzoso utrpel vážne zranenie hlavy a v sobotu ho hospitalizovali v Santiagu, kde nezvládol následný opuch mozgu.

Autor TASR
Miláno 15. septembra (TASR) - Taliansky lyžiar Matteo Franzoso zomrel po páde na predsezónnom tréningu v Čile. Úmrtie 25-ročného lyžiara potvrdila v pondelok Talianska federácia zimných športov (FISI).

Franzoso utrpel vážne zranenie hlavy a v sobotu ho hospitalizovali v Santiagu, kde nezvládol následný opuch mozgu. Federáciu informovali čilskí lekári. „Je to obrovská tragédia pre jeho rodinu a pre náš šport. Je našou povinnosťou spraviť všetko preto, aby sa podobné tragické nehody už neopakovali,“ vyjadril sa podľa agentúry AP prezident FISI Flavio Roda.
