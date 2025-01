Talisca končí v saudskoarabskom Al-Nassr a bude hrať za Fenerbahce

Istanbul 27. januára (TASR) - Brazílsky futbalista Anderson Talisca posilní turecký klub Fenerbahce Istanbul. Tridsaťročný ofenzívny univerzál podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana a portálu goal.com opustí saudskoarabský Al-Nassr a podpíše s mužstvom trénera Joseho Mourinha zmluvu do júna 2026.



Talisca by mal dokončiť svoj prestup počas tohto týždňa, pričom v najbližších hodinách absolvuje v Istanbule vstupnú lekársku prehliadku. Vo Fenerbahce by sa mal stretnúť aj so slovenským reprezentačným kapitánom Milanom Škriniarom, ktorý sa s tureckým klubom predbežne dohodol a mal by opustiť Paríž Saint-Germain.



Brazílčan v rokoch 2016 až 2018 obliekal dres konkurenčného Besiktasu. Do Al-Nassr prišiel v sezóne 2021/22 a v tej nasledujúcej sa spolu s hviezdnym Cristianom Ronaldom zaradil medzi kľúčové postavy tímu. Počas štyroch neúplných sezón odohral 78 ligových stretnutí, v ktorých strelil 62 gólov.