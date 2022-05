Tamášimu načipovaný puk nevadí: Dúfam len, že ma nebudú sledovať

Helsinki 22. mája (TASR) - Hokejový šampionát v Helsinkách sa z pohľadu Slovákov nesie zatiaľ v znamení gólových premiantov. Prvý reprezentačný gól na MS zaznamenali Juraj Slafkovský, Pavol Regenda, Martin Fehérváry, Miloš Roman, Andrej Kollár, Samuel Takáč, v sobotu sa k nim pridali po zápase s Talianskom Adam Sýkora a Alex Tamáši.



Tamáši sa zapísal do streleckej listiny v tretej tretine, gólom v početne výhode spečatil triumf Slovenska na 3:1. "Nikto nečakal, že to bude jednoduchý zápas. Ale povedali sme si, že budeme hrať zodpovedne, snažili sme sa hrať čo najviac na puku u nich v pásme a nepúšťať ich do šancí. Ak si niekto myslel, že zápas proti Taliansku bude prechádzka ružovou záhradou, ten sa mýlil. Každý tu vie dobre korčuľovať," povedal Tamáši po zápase.



Dvadsaťštyriročný center sa presadil po dorážke, odrazený puk poslal nezadržateľne za chrbát brankára Bernarda. Pred ním strelil svoj prvý gól na MS aj Sýkora. "Adam hrá výborne a zaslúžil si to. Čo nás to bude stáť neviem, v tíme žiadnu kasu nemáme," uviedol Tamáši.



Na pamiatku si však vzal puk, ktorý má v sebe čip. Zásluhu na tom má moderný systém LPM, jeho základ vychádza zo spárovania čipov, ktoré sú rozmiestnené po celom obvode štadióna. Sú umiestnené na hráčskych vestách a dokonca v oficiálnych zápasových pukoch. Vďaka týmto čipom je možné v reálnom čase zbierať mnohé zaujímavé dáta, ktoré napomáhajú k detailnému rozboru hry. "Dúfam, že ma doma nebudú sledovať," zasmial sa slovenský hokejista.



Slovákov čakal v pondelok voľný deň, v utorok sa budú pripravovať na kľúčový zápas proti Dánsku. Ten rozhodne o tom, či postúpia do štvrťfinále, alebo sa pre nich MS skončia. "Myslím si, že dva dni voľna budú výhodou. V dueli s Talianskom sme už cítili, že hráme druhý deň po sebe. Musíme si oddýchnuť fyzicky aj psychicky. Dánsko je severská krajina a severania sú fyzicky zdatní a výborní korčuliari. Treba sa dobre pripraviť. Musíme hrať hlboko u nich, hádzať si puky, dávať to hore na bekov a strieľať to na bránku," uzavrel Tamáši.







