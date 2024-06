Tamberi nezdolal v Košiciach 227 cm, víťaz Acet: O rok sa vrátim

9. ročník JBL Jump festu, 1. deň:



kategória elite:



skoky do výšky, muži: 1. Alperen Acet (Tur.) 227 cm, 2. Gianmarco Tamberi, 3. Manuel Lando (obaja Tal.) obaja 223, 4. Vadim Kravčuk (Ukr.) a Jan Štefela (ČR) obaja 219 cm, 6. Wiliam Grimsey (V. Brit.) 219 cm, ... 9. Lukáš BEER, Robert RUFFINI (obaja SR) obaja 210 cm



kategória open:



skoky do výšky, muži: 1. Mátyáš Guth (Maď.) 215 cm, 2. Kimani Jack (V. Brit.) 212, 3. Vojtěch Říha (ČR) 200, ... 7. Peter KUČERA (AK ŠK UMB Banská Bystrica 190, 9. Matej BRACHO (AK Slávia TU Košice) 185



skoky do výšky, ženy: 1. Michaela LENHARTOVÁ (ŠK Dukla Banská Bystrica) 174 cm, 2. Mia Juddová 174, 3. Bernice Coulsonová (obe V. Brit.) 171, ... 6. Andrea VARGOVÁ (Atletický klub Bojničky) 168, 7. Paula PERONČÍKOVÁ (ŠK Dukla Banská Bystrica) 165, 8. Michaela MOLNÁROVÁ (ŠK Dukla Banská Bystrica) 160, 9. Simona TICHÁ (BK HNTN Bratislava) 160

Košice 20. júna (TASR) - Turecký skokan do výšky Alperen Acet zvíťazil na 9. ročníku JBL Jump Festu v Košiciach. Na unikátnom podujatí pod Dómom sv. Alžbety na Hlavnej ulici dokázal ako jediný zdolať latku vo výške 227 cm. Nepodarilo sa to ani najväčšej hviezde Talianovi Gianmarcovi Tamberimu, ktorý prišiel na súťaž s vizitkou čerstvého majstra Európy, no musel sa uspokojiť s druhým miestom za 223 cm. Rovnakú hodnotu mal aj výkon jeho krajana Manuela Landa, ktorý obsadil tretiu priečku.V súťaži výškarov, ktorá bola prvýkrát súčasť podujatia, dal definitívnu bodku za kariérou Slovák Lukáš Beer, ktorý pred domácim publikom zdolal 210 cm. Skončil na deviatom mieste spoločne s Robertom Ruffínim. Akcia mala bronzový štatút World Athletics Continental Tour (WACT) a predstavila sa na nej až polovica z tucta finalistov nedávneho európskeho šampionátu v Ríme.Tamberi napokon nepridal do zbierky úspechov prvenstvo z Košíc a vo svojej premiérovej účasti na JBL Jump Feste zaostal o 14 cm za nedávnym výkonom z Ríma, ktorým získal svoj tretí titul majstra Európy. Okrem nich sa môže pýšiť aj olympijským zlatom z Tokia 2021 i z MS 2023.V Košiciach sa predstavilo až šesť finalistov nedávnych ME. Víťaz košickéhomítíngu Acet (V Ríme obsadil 10. miesto) zaostal o tri cm za olympijským limitom.prisľúbil Acet.K favoritom patril aj Čech Jan Štefela, ktorý obsadil v Ríme 5. miesto po tom, čo zdolal 226 cm. V Košiciach skončil na štvrtom mieste rovnako ako Ukrajinec Vadim Kravčuk za výkon 219 cm.uviedol Štefela pre TASR.Zakladateľ mítingu Stanislav Návesňák hovoril pred pretekmi o novej výzve pre organizátorov, ktorá spočívala v dvoch hlavných dňoch. Po stredajších súťažiach vo výškarskom sektore sa dianie vo štvrtok presunie o niekoľko metrov na Alžbetinu ulicu, ktorá bude dejisko diaľkarskych súťaží. Návesňák hovoril po polčase dvojdňového podujatia o úspechu.konštatoval Návesňák, ktorý sa vyjadril aj k výsledku Tamberiho, ktorý nenaplnil vysoké očakávania. Najskôr bez problémov zdolal 219 cm a následne aj 223, ale na 227 cm mu nestačilo ani absolútne ticho, ktoré sprevádzalo jeho skok. Po pretekoch bolo na Tamberim vidno sklamanie a hoci sa s desiatkami divákov ochotne odfotografoval, rozhovory pre médiá odmietol.poznamenal Návesňák.Okrem elitných zahraničných výškarov si mohutný potlesk publika vyslúžil aj Lukáš Beer. O konci kariéry informoval už v septembri 2023 vo finále atletickej ligy v Banskej Bystrici, no napokon sa rozhodol využiť príležitosť rozlúčky pred domácim publikom.konštatoval už bývalý výškar Beer, ktorého osobným rekordom ostane 228 cm z Banskobystrickej latky 2017.konštatoval držiteľ 21 medailí zo slovenských šampionátov (9–8–4).Súťaži výškarov elite predchádzali skoky do výšky v kategórii open. V ženskej časti triumfovala Michaela Lenhartová, ktorá si výkonom 174 cm vylepšila osobné maximum o jeden cm. Medzi mužmi získal prvenstvo Maďar Mátyáš Guth za výkon 2015 cm. Najlepší zo Slovákov Peter Kučera skočil 190 cm a nezískal vytúžený limit na ME do 18 rokov.