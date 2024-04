Tampa a NY Islanders odvrátili prvú hrozbu vyradenia, Boston vedie 3:1

Brankár New York Islanders Semjon Varlamov (40) zdraví fanúšikov po štvrtom zápase série prvého kola play-off hokejového Stanleyho pohára NHL proti Caroline Hurricanes v sobotu 27. apríla 2024 v Elmonte v štáte New York. Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



New York Islanders - Carolina 3:2 pp



/stav série: 1:3/







Tampa Bay - Florida 6:3



/stav série: 1:3/







Toronto - Boston 1:3



/stav série: 1:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápas:



Vegas - Dallas 2:2 po 3. tretine, predlžuje sa



/stav série: 2:0/

New York 28. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom odvrátili prvú hrozbu vyradenia z play off NHL. V noci na nedeľu zvíťazili vo štvrtom zápase 1. kola nad Floridou 6:3 a znížili stav série na 1:3. Prvý triumf v sérii vybojovali aj hráči New Yorku Islanders, ktorí zdolali Carolinu 3:2 po druhom predĺžení a rovnako sa udržali v hre o postup. Stav 3:1 je aj v ďalšom štvrťfinále Východnej konferencie medzi Bostonom a Torontom, Bruins zvýšili vedenie v sérii po víťazstve 3:1 na ľade Maple Leafs.Tampa viedla nad Floridou po prvej tretine 3:0, v druhej časti však hostia znížili na rozdiel jedného gólu. Domáci si triumf nenechali vziať, víťazný gól strelil v 50. minúte kapitán Steven Stamkos, bol to jeho druhý presný zásah v zápase. Brandon Hagel prispel k výhre dvomi gólmi a asistenciou, Brayden Point mal bilanciu 1+2, Nikita Kučerov a Victor Hedman pridali zhodne tri asistencie.uviedol pre nhl.com Hedman. Do zostavy Lightning sa po vynechaní 34 zápasov pre zlomeninu nohy vrátil obranca Michail Sergačov a zaznamenal prihrávku na druhý gól Hagela.povedal Sergačov, ktorý bol na ľade 17:03 minúty. Nastúpil v druhej obrannej dvojici s Černákom, ktorý bol s minutážou 21:27 druhý najvyťažovanejší korčuliar tímu. Slovenský zadák rozdal až desať bodyčekov - najviac zo všetkých hráčov na ľade - a pripísal si dva plusové body. Séria sa vracia na ľad Panthers, piaty duel je na programe v noci na pondelok.povedal tréner “panterov” Paul Maurice.O víťazstve Islanders nad Carolinou rozhodol v druhej minúte druhého predĺženia svojím druhým gólom v zápase Mathew Barzal. Predtým v 31. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. Pri oboch jeho góloch asistoval Bo Horvat. Brankár Semion Varlamov sa podieľal na triumfe "ostrovanov" 42 úspešnými zákrokmi, z toho 17 predviedol v prvom predĺžení.Blízko k postupu do konferenčného semifinále je Boston. Bruins viedli na ľade Toronta aj vďaka gólu a asistencii Brada Marchanda po dvoch tretinách 3:0, domáci dokázal už len skorigovať prehru po zásahu Mitcha Marnera. Brankár Jeremy Swayman prispel k víťazstvu 25 zákrokmi.