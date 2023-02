Tampa Bay aj s Černákom si poradila s Anaheimom 6:1

NHL - výsledky:



Buffalo - Toronto 3:6, Carolina - St. Louis 4:1, New Jersey - Montreal 2:5, Washington - Detroit 1:3, Tampa Bay - Anaheim 6:1, Nashville - Vancouver 5:4 pp a sn, Minnesota - Los Angeles 2:1, Chicago - Vegas 3:2 pp a sn, Edmonton - Philadelphia 4:2

New York 22. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zámorskej NHL v noci na stredu doma nad Anaheimom 6:1. Úspešný návrat po zranení do zostavy Lightning tak zaznamenal slovenský obranca Erik Černák. Tampa ukončila sériu dvoch prehier a v tabuľke Východnej konferencie má piatu najlepšiu bilanciu.Do bojov sa zapojili aj ďalší dvaja Slováci, no do kanadského bodovania sa taktiež nezapísali a ich tímy neuspeli. Martin Fehérváry nastúpil za Washington proti Detroitu, no Capitals doma prehrali 1:3 a nezískali ani bod už päť duelov v rade. New Jersey aj s útočníkom Tomášom Tatarom nestačilo doma na Montreal 2:5.