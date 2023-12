Tampa Bay aj s Černákom zdolala St. Louis, New Jersey s prehrou

NHL - výsledky:



San Jose - Los Angeles 1:4, Boston - Minnesota 3:4 pp, Buffalo - Columbus 4:9, Carolina - Vegas 6:3, New Jersey - Philadelphia 2:3 pp, Tampa Bay - St. Louis 6:1, Toronto - New York Rangers 2:5, New York Islanders - Edmonton 3:1, Nashville - Vancouver 2:5, Chicago - Colorado 3:2, Arizona - Ottawa 4:3

New York 20. decembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave aj s Erikom Černákom zvíťazili v NHL nad St. Louis 6:1. V noci na stredu sa predstavil na ľade aj druhý slovenský obranca, no Šimon Nemec zaznamenal s New Jersey domácu prehru s Philadelphiou 2:3 po predĺžení.Černák odohral 19:04 min, pripísal si dva plusové body, dve strely na bránku a v 55. min za stavu 6:0 dostal aj päťminútový trest za bitku. Nemec strávil na ľade 21:14 min a zaznamenal tri strely na bránku. Víťazný gól Philadelphie dal v 64. minúte Owen Tippett.Hráči Bostonu druhýkrát v sérii prehrali po predĺžení, keď podľahli doma Minnesote 3:4. V 63. min rozhodol Kirill Kaprizov. Na druhej priečke Východnej konferencie tak zaostávajú o bod za New Yorkom Rangers, ktorý vyhral v Toronte 5:2.