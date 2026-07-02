< sekcia Šport
Tampa Bay angažovala Carlsona, podpísala s ním dvojročnú zmluvu
Carlson zmenil v uplynulom ročníku prvýkrát v profiligovej kariére svoje pôsobisko.
Autor TASR
Tampa 2. júla (TASR) - Americký hokejista John Carlson bude v nasledujúcich dvoch ročníkoch zámorskej NHL spoluhráč slovenského reprezentanta Erika Černáka. Tridsaťšesťročný obranca podpísal s Tampou Bay Lightning dvojročnú zmluvu v celkovej hodnote 17 miliónov amerických dolárov.
Carlson zmenil v uplynulom ročníku prvýkrát v profiligovej kariére svoje pôsobisko. Po sedemnástich ročníkoch skončil vo Washingtone Capitals a zamieril do Anaheimu Ducks. V sezóne 2025/26 nazbieral v oboch kluboch dovedna 60 bodov (14+46) v 71 dueloch základnej časti. Ďalších šesť asistencií pridal v 12 stretnutiach play off. Na konte má jeden Stanleyho pohár s Washingtonom (2018).
V sobotu získala výhradné právo na rokovania s Carlsonom Carolina Hurricanes. Obe strany sa však na kontrakte nedohodli. Carlson v Tampe zarobí 8,5 milióna USD ročne.
Carlson zmenil v uplynulom ročníku prvýkrát v profiligovej kariére svoje pôsobisko. Po sedemnástich ročníkoch skončil vo Washingtone Capitals a zamieril do Anaheimu Ducks. V sezóne 2025/26 nazbieral v oboch kluboch dovedna 60 bodov (14+46) v 71 dueloch základnej časti. Ďalších šesť asistencií pridal v 12 stretnutiach play off. Na konte má jeden Stanleyho pohár s Washingtonom (2018).
V sobotu získala výhradné právo na rokovania s Carlsonom Carolina Hurricanes. Obe strany sa však na kontrakte nedohodli. Carlson v Tampe zarobí 8,5 milióna USD ročne.