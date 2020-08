Tampa Bay krok od postupu, Islanders a Vegas vedú v sériách

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - štvrtý zápas:



Boston - Tampa Bay 1:3 /HALÁK vykryl 23 z 26 striel/

/stav série: 1:3/



tretí zápas



New York Islanders - Philadelphia 3:1

/stav série: 2:1/

semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:



Vancouver - Vegas 0:3

/stav série: 1:2/



Toronto 30. augusta (TASR) - Po dvojdňovej prestávke zapríčinenej protestom proti streľbe na Afroameričana Jacoba Blakea sa v sobotu opäť rozbehla play off hokejovej NHL. Hráči Tampy Bay zvíťazili vo štvrtom stretnutí semifinále Východnej konferencie NHL nad Bostonom 3:1 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. V druhom zápase v Toronte New York Islanders zdolali Philadelphiu 3:1 a v sérii vedú 2:1. V Západnej konferencii sa Vegas ujalo vedenia 2:1, keď zdolalo Vancouver 3:0.Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Tampy Bay takmer 17 minút a zapísal si dve trestné minúty. V bránke Bruins zlikvidoval Jaroslav Halák 23 z 26 striel súpera. Kapitán "medveďov" Zdeno Chára strávil na ľade vyše 16 minút.Tampu poslal do vedenia útočník Ondřej Palát v 9. minúte, keď na hokejku dostal puk spoza bránky a presnou strelou nedal Halákovi žiadnu šancu. Ten v druhej tretine kapituloval dvakrát, keď ho najprv prekonal strelou z prvej opäť Palát a potom mu v oslabení nešťastne za chrbát zapadol puk po teči spoluhráča po strele švédskeho obrancu Victora Hedmana. Na víťazstve "bleskov" už nič nezmenil ani presilovkový gól Jakea DeBruska v 48. minúte.Philadelphia začala dobre, keď ju do vedenia poslal v 15. minúte Tyler Pitlick. Islanders však v druhej tretine otočili vďaka Mattovi Martinovi a Leovi Komarovovi. V záverečnom dejstve pridal gólovú poistku Anders Lee. Newyorčanov podržal brankára Semion Varlamov, ktorý chytil 26 striel súpera.Na západe Vegas rozhodlo už v prvej tretine, keď sa v rozmedzí 72 sekúnd presadili Alex Tuch a Zach Whitecloud. V ďalšom priebehu hrali prím brankári a ďalší gól padol až v úvode tretej tretiny, keď stanovil konečné skóre Mark Stone. Brankár Golden Knight Robin Lehner chytil 31 striel, rovnako ako Jacob Markström na opačnej strane.