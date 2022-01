Tampa Bay očakáva návrat Kučerova do zostavy v nočnom zápase s Calgary

Tampa 6. január (TASR) - Ruský hokejista Nikita Kučerov by sa mal vrátiť do zostavy Tampy Bay Lightning už v noci na piatok v zápase proti Calgary. Ťahúň obhajcov titulu vynechal 32 duelov pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré si vyžiadalo operačný zákrok.



Kučerov sa zranil 16. októbra v zápase na ľade Washingtonu. "Mimoriadne sa tešíme na jeho návrat. Prináša do našej hry odlišný element. Dokáže nás urobiť lepším," agentúra AP citovala obrancu Victora Hedmana.