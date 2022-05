Tampa Bay postúpila do finále konferencie, Colorado vedie v sérii 3:1

2. kolo play off NHL - 4. zápasy:



semifinále Východnej konferencie



Tampa Bay - Florida 2:0

/konečný stav série: 4:0, Tampa postúpila do konferenčného finále/



semifinále Západnej konferencie



St. Louis - Colorado 3:6

/stav série: 1:3/

New York 24. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do finále Východnej konferencie NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára zdolal vo štvrtom dueli 2. kola play off doma Floridu 2:0 a sériu vyhral v najkratšom možnom čase 4:0 na zápasy. Blízko postupu do finále Západnej konferencie je Colorado, ktoré vo štvrtom semifinálovom súboji uspelo na ľade St. Louis aj vďaka hetriku Nazema Kadriho 6:3 a v sérii vedie 3:1.Tampa nedala Panthers šancu a v štyroch stretnutiach dovolila rivalovi skórovať celkovo iba trikrát. V noci na utorok otvoril po dvoch bezgólových tretinách skóre v 47. minúte Patrick Maroon, výsledok spečatil do prázdnej bránky Ondřej Palát. Obrovskou oporou Lightning bol brankár Andrej Vasilevskij, ktorý zneškodnil všetkých 49 striel súpera a prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke si udržal čisté konto. Tampa uspela, hoci opäť nastúpila bez zraneného elitného útočníka Braydena Pointa. Černák odohral 19:55 min., zblokoval dve strely súpera a rozdal až sedem "hitov"."Blesky" sa prebojovali do konferenčného finále ôsmykrát za šesť rokov. Narazia v ňom na víťaza série Carolina - NY Rangers, po troch zápasoch Hurricanes vedú 2:1.