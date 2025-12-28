< sekcia Šport
Tampa Bay predĺžila zmluvu s Moserom o osem rokov
Nová zmluva začne platiť od sezóny 2026-27.
Autor TASR
New York 28. decembra (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Tampa Bay Lightning uzavrel nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 54 miliónov dolárov s obrancom J.J. Moserom. Švajčiarsky reprezentant si ročne zarobí 6,75 milióna. Nová zmluva začne platiť od sezóny 2026-27. Informáciu priniesol web nhl.com.
Dvadsaťpäťročný Moser nazbieral v tejto sezóne 12 bodov za 3 góly a 9 asistencií v 35 zápasoch. S 25 plusovými bodmi je najlepším hráčom v tíme a druhým najlepším obrancom v celej NHL. V priemere hrá 21:44 minúty na zápas, pod čo sa podpísala aj dlhšia absencia Victora Hedmana, ktorý od 8. novembra odohral pre zranenia len tri zápasy.
Moser by sa mal predstaviť v drese Švajčiarska na blížiach sa Zimných olympijských hrách v Miláne. Do NHL ho draftovala v roku 2021 v 2. kole zo 60. miesta Arizona Coyotes, klub ho vymenil do Tampy Bay už ako Utah Hockey Club v júni 2024 za Michaila Sergačova. V NHL odohral za Coyotes a Lightning spolu 294 zápasov v základnej časti, nazbieral 98 bodov (21+77) a má 18 plusiek.
