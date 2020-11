Tampa Bay predĺžila zmluvu so Sergačovom o tri roky

New York 25. novembra (TASR) - Vedenie úradujúceho držiteľa Stanleyho pohára Tampa Bay Lightning uzavrelo novú trojročnú zmluvu s Michailom Sergačovom. Dvadsaťdvaročný ruský obranca si počas tohto obdobia príde v hokejovej NHL na 14,4 milióna dolárov.



Sergačov patril k stabilným členom tímu "bleskov", ktorý aj so slovenským obrancom Erikom Černákom zdvihol v edmontonskej "bubline" nad hlavu slávny pohár. Mladý ruský obranca strelil v 70 dueloch základnej časti 10 gólov a pridal 24 asistencií. V 25 zápasoch play off nazbieral 10 bodov. Lightning získali Stanley Cup druhýkrát v klubovej histórii.



Do Tampy prišiel Sergačov v roku 2017 z Montrealu Canadiens výmenou za Jonathana Drouina. Montreal ho draftoval v roku 2016 z deviateho miesta. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.