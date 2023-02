Tampa Bay prehrala doma so San Jose 3:4 pp, Černák nebodoval

NHL - výsledky:



Tampa Bay - San Jose 3:4 pp, Pittsburgh - Colorado 2:1 pp, New York Islanders - Seattle 4:0, Detroit - Edmonton 2:5, Nashville - Vegas 1:5, Chicago - Anaheim 2:3 pp

New York 8. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave aj so slovenským obrancom Erikom Černákom prišli o sériu 12 domácich víťazstiev v sérii. V noci na stredu prehrali so San Jose 3:4 po predĺžení.Hráči z Floridy viedli po prvej tretine 3:1, no potom sa už presadili iba hostia. Víťazný gól dal v tretej minúte predĺženia Timo Meier, pre ktorého to bol druhý presný zásah v stretnutí a na konto si zapísal aj asistenciu. Černák odohral 17:41 min, trikrát vystrelil na bránu a zaznamenal tri "hity." Tampa prehrala druhý duel za sebou a má piatu najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii.